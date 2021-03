▶김봉선 씨 별세, 최정해·순해·점해·매해·미해 씨 모친상, 최명진·용수(해군 중령) 씨 조모상 = 5일, 김해한솔병원장례식장 VIP301호, 발인 7일 오전 8시 ☎055-321-6624

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr