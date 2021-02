남산에 친환경 교통환승센터 개장… 관광버스→녹색순환버스 환승

내달 1일 정식 개장…주차장서 곧바로 ‘녹색 순환버스’ 탑승, 친환경 대중교통 환승 거점

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 내달 1일부터 남산의 환경 오염 방지, 보행 환경 개선을 위해 남산 예장자락 내 ‘버스 환승 주차장’을 정식 개장한다고 28일 밝혔다. 그간 도심 명동 일대의 단체관광으로 인한 관광버스 주차난과 남산정상부의 관광버스 통행에 따른 장기주·정차, 공회전 등 불편점이 발생해 왔다.

이에 서울시는 이번 주차장 개장을 통해 관광버스의 공원 진입을 제한할 수 있다. 시는 녹색순환버스 환승 체계를 마련해 친환경 교통을 이용하면서도 남산 정상까지 편리하게 이동할 수 있도록 할 예정이다. 관광 버스 진입 제한은 현재 시범 운영 중에 있으나 앞으로 순차적으로 전면 제한까지 확대할 예정이다.

남산예장 버스환승 주차장의 규모는 버스 주차구획 총 40면이다. 관광버스 승·하차 3면, 순환버스 승·하차 3면 외 순환버스의 전기충전과 대기를 위한 8면을 제외하고 나머지 공간에 관광버스 주차가 가능하며 버스전용 주차장으로 조성된 운영 취지를 고려하여 승용차와 이륜차의 주차는 금지된다.

주차 요금은 5분당 500원이며, 이용 시간은 연중무휴 오전 6시에서 자정까지다. 바로녹색결제를 통해 요금을 결제할 경우 2시간 범위 내에는 50% 할인을 받을 수 있다.

주차장 내에는 이용자의 편리한 이용을 위해 전기 충전기 등 다양한 시설을 함께 운영할 예정이다. 로비(대기공간) 및 벤치 설치, 승하차 공간 개선, 편의시설. 부대 시설 입점 등 운영 활성화를 위한 공사가 예정돼 있으며 안전 강화를 위해 관광버스 출입통계 분석 및 모니터링, 수요 분석에 따른 주차구획 조정 등을 지속적으로 실시한다.

남산 예장자락 주차장은 관광버스와 녹색순환버스를 편리하게 환승할 수 있는 ‘주차장형 환승센터’로 운영될 것으로 기대된다. 특히 예장자락은 남산 공원과 연계돼 많은 관광객이 찾는 명소인 만큼 친환경 교통수단인 녹색순환버스를 탑승 하면서도 편리한 보행 환경을 경험할 수 있는 교통 센터로 변모하게 된다.

황보연 서울시 도시교통실장은 “이번에 새롭게 개장·운영하는 남산예장자락의 주차장을 통해 향후 도심지역의 관광버스 주차난 해소와 남산 대기질 개선에 많은 기여를 할 것으로 예상된다”며 “친환경 교통환승 센터로 거듭나는 예장자락 주차장에 대한 시민 여러분의 많은 관심과 이용을 기대한다”고 말했다.

