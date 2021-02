KT, 신학기 이벤트…매장 QR코드 촬영시 20% 할인

'우리 매장 핫딜' 프로모션 진행

[아시아경제 차민영 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 300 등락률 -1.15% 거래량 366,301 전일가 26,200 2021.02.26 09:20 장중(20분지연) 관련기사 KT "OTT 전문법인 설립 검토"…시즌, 별도 자회사로 독립집콕 육아 지친 주부들…IPTV도 영어놀이터 콘텐츠 강화5G 기대감에 배당 확대…무르익은 통신株 날개다나? close 는 신학기를 맞아 전국 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 300 등락률 -1.15% 거래량 366,301 전일가 26,200 2021.02.26 09:20 장중(20분지연) 관련기사 KT "OTT 전문법인 설립 검토"…시즌, 별도 자회사로 독립집콕 육아 지친 주부들…IPTV도 영어놀이터 콘텐츠 강화5G 기대감에 배당 확대…무르익은 통신株 날개다나? close 매장에서 '우리 매장 핫딜' 프로모션을 시행한다고 26일 밝혔다.

우리 매장 핫딜은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 300 등락률 -1.15% 거래량 366,301 전일가 26,200 2021.02.26 09:20 장중(20분지연) 관련기사 KT "OTT 전문법인 설립 검토"…시즌, 별도 자회사로 독립집콕 육아 지친 주부들…IPTV도 영어놀이터 콘텐츠 강화5G 기대감에 배당 확대…무르익은 통신株 날개다나? close 매장 상담석을 비롯해 내부 곳곳에 비치된 QR코드를 스마트폰으로 촬영해 프로모션 전용 웹 페이지로 이동하면 최신 인기 IT기기와 스마트폰 액세서리를 소비자가보다 최대 20% 저렴한 특가로 구매할 수 있다.

이번 프로모션에는 삼성 갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 북S, 갤럭시탭 S7, 애플 에어팟 맥스 등 신학기를 맞이하는 학생들에게 많은 사랑을 받는 상품이 다수 포함됐다. 3월부터는 1인 가구를 타깃으로 냉장고, 식기 세척기 등 소형 생활가전까지 대상을 확대한다.

우리 매장 핫딜은 통신사 관계 없이 스마트폰을 가지고 있는 누구나 참여 가능하며 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 300 등락률 -1.15% 거래량 366,301 전일가 26,200 2021.02.26 09:20 장중(20분지연) 관련기사 KT "OTT 전문법인 설립 검토"…시즌, 별도 자회사로 독립집콕 육아 지친 주부들…IPTV도 영어놀이터 콘텐츠 강화5G 기대감에 배당 확대…무르익은 통신株 날개다나? close 고객은 멤버십포인트를 활용해 최대 5만원까지 10% 추가 할인 혜택도 누릴 수 있다.

최찬기 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 300 등락률 -1.15% 거래량 366,301 전일가 26,200 2021.02.26 09:20 장중(20분지연) 관련기사 KT "OTT 전문법인 설립 검토"…시즌, 별도 자회사로 독립집콕 육아 지친 주부들…IPTV도 영어놀이터 콘텐츠 강화5G 기대감에 배당 확대…무르익은 통신株 날개다나? close 커스터머부문 영업본부장 상무는 " KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 300 등락률 -1.15% 거래량 366,301 전일가 26,200 2021.02.26 09:20 장중(20분지연) 관련기사 KT "OTT 전문법인 설립 검토"…시즌, 별도 자회사로 독립집콕 육아 지친 주부들…IPTV도 영어놀이터 콘텐츠 강화5G 기대감에 배당 확대…무르익은 통신株 날개다나? close 가 신학기를 맞아 고객들께서 보다 많은 혜택을 받으실 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로 우리 매장 핫딜로 구매하실 수 있는 제품의 라인업을 강화해 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 300 등락률 -1.15% 거래량 366,301 전일가 26,200 2021.02.26 09:20 장중(20분지연) 관련기사 KT "OTT 전문법인 설립 검토"…시즌, 별도 자회사로 독립집콕 육아 지친 주부들…IPTV도 영어놀이터 콘텐츠 강화5G 기대감에 배당 확대…무르익은 통신株 날개다나? close 매장을 방문하는 모든 고객들이 만족할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr