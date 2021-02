"노골적 선거개입" vs. "소모적 정치 공세"…文, 가덕도 방문에 與·野 공방

野 "대통령 부산 방문은 선거개입, 탄핵사유 해당"

與 "국민의힘, 그렇게 자신 없나"

[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘은 문재인 대통령이 25일 부산에서 열린 '동남권 메가시티 구축 전략 보고' 행사에 참석한 것을 두고 "노골적인 선거 개입"이라며 총공세에 나섰다. 이에 더불어민주당은 "편협한 생각"이라며 맞서고 있다.

이날 문 대통령은 부산을 찾아 '동남권 메가시티' 구축 전략 보고회에 참석했다. 이후 신공항 입지로 거론되는 가덕도 신공항 예정 부지를 찾아 건설 추진 상황을 점검했다.

문 대통령의 부산 방문엔 이낙연 더불어민주당 대표와 같은 당 김태년 원내대표 등 당 지도부 외에도 김경수 경남지사와 송철호 울산시장, 홍남기 경제부총리, 전해철 행정안전부 장관, 변창흠 국토교통부 장관 등이 참석했다.

주호영 국민의힘 원내대표는 당 비상대책위원회의에서 "선거 질서를 훼손하는 대통령의 노골적 선거 개입은 탄핵 사유에 해당한다"며 "(부산 방문) 일정이 끝난 다음 선거법 위반 혐의에 대해 검토에 들어갈 것"이라고 말했다.

주 원내대표는 "민주당은 이명박 전 대통령이 뉴타운 사업 현장을 방문했다는 사실만으로 명백한 불법 선거 개입이라고 반발한 바 있다"며 "청와대는 선거와 무관하다고 하지만 누가 봐도 대통령의 도를 넘은 선거 개입"이라고 지적했다. 이어 "청와대의 울산시장 선거 개입 사건 당사자로 재판을 받는 송철호 울산시장과 드루킹 대선 여론조작으로 실형을 선고받은 김경수 경남지사도 일정에 함께 했다"며 "피고인과 함께하는 아주 볼썽사나운 일정"이라고 비난했다.

같은 당 김은혜 대변인도 이날 논평을 내고 "어떠한 핑계를 댄들 선거 40여일을 앞둔 시점, 대통령의 부산 방문은 대놓고 중립의무를 위반한 채 선거에 개입하겠다는 선전포고나 다름없다"라고 지적했다.

이어 "차라리 같은 당 오거돈 전 시장의 성범죄에 대해 대통령으로서 국민에 죄송한 뜻을 표하려고, 또 자신이 만든 당헌·당규까지 고쳐가며 민주당이 후보를 낸 데 대한 사과 차 부산에 갔다고 한다면 염치라도 있다고 생각할 것"이라며 비꼬았다.

김 대변인은 "과거 야당 시절 틈만 나면 비난에 열을 올린 민주당에 거울을 선사하고 싶다"라며 "청와대는 부산 시민을 뭐로 보는가. 감히 국민을 얕보지 말라"고 목소리를 높였다.

김현아 비상대책위원도 이날 페이스북에 "왜 갑자기 대통령은 곳간 지기 경제부총리를 대동하고 부산 방문을 하는 것일까"라며 "정권 말 곳곳에서 레임덕이 목격되는 가운데 대통령의 재·보궐선거 지원이 눈물겹다"라고 비판했다.

야당의 공세가 이어지자, 민주당은 "이미 오래전부터 기획된 것으로 이번 선거와는 전혀 무관한 것"이라고 일축했다.

신영대 대변인은 논평을 내고 "국민의힘은 어떻게든 그 취지를 훼손하고 공격하기 위해 혈안이 돼 있다"며 "모든 것이 선거 개입이라는 국민의힘은 그렇게 자신이 없나"라고 지적했다.

이어 국민의힘에서 문 대통령 부산 일정을 공개한 것을 두고도 "대통령 일정은 국가 기밀 사안"이라며 "선거 개입 프레임으로만 바라봐 대통령 일정 엠바고(보도 시점 제한)의 기본 원칙마저 깨버리는 몰상식한 행동"이라고 비판했다.

그러면서 "대통령의 일정을 공개한 것, 탄핵 막말, 부산 발전을 위한 정책을 선거용 공약으로 치부한 것에 즉각 사과하라"며 "가덕도 신공항과 동남권 메가시티 추진 등 부산 발전을 위한 정책에 소모적인 정치 공세도 중단하라"고 반발했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr