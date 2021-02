김낙회 전 관세청장이 25일 서울 서초구 자동차회관에서 열린 '제9회 산업발전포럼 및 제13회 자동차산업발전포럼'에서 발표를 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.