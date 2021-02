용인시, 흥덕~잠실·마북~서울역 2개 프리미엄노선 운행

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 오는 6월까지 기흥구 흥덕지구에서 출발해 판교를 거쳐 잠실역으로 향하는 노선과 기흥구 마북동에서 출발해 서울역으로 향하는 경기 프리미엄 버스 2개 노선을 추가 신설한다.

용인시는 또 아곡지구에서 양재시민의숲을 잇는 P9201번 버스 노선의 종점을 양재역에서 강남역으로 연장한다.

이번 노선 신설과 연장은 출퇴근 교통 수요가 집중되는 곳에 예약형 버스를 운행해 출퇴근 편의를 높이고, 노선 조정을 통해 시민들이 보다 편리하게 지하철로 환승할 수 있도록 하기 위한 조치다.

시는 앞서 지난해 말부터 아곡~판교테크노밸리, 서천~판교테크노밸리, 아곡~양재시민의숲을 잇는 경기 프리미엄 버스 노선 3개를 개통했다.

경기 프리미엄 버스는 MiRi플러스 앱을 통해 예약 후 승차할 수 있다. 기본 요금은 3050원이다.

백군기 용인시장은 "시민들의 출퇴근 교통 편의를 높일 수 있도록 프리미엄 버스 노선을 추가로 신설하고 일부 노선을 조정했다"며 "대중교통 이용이 불편한 지역에 대해선 지속적으로 보완책을 마련해 나갈 것"이라고 설명했다.

