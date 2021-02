재영솔루텍, 작년 영업손실 12억원…영적자전환

[아시아경제 지연진 기자]핸드폰 부품업체 재영솔루텍 재영솔루텍 049630 | 코스닥 증권정보 현재가 995 전일대비 10 등락률 -1.00% 거래량 722,748 전일가 1,005 2021.02.23 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]남북경협주, 트럼프 당선 가능성 제기에 강세재영솔루텍, 남북경협 테마 상승세에 4.51% ↑北 '무력도발' 암시에 대북株 일제히 침통 close 은 지난해 연결 기준 매출액이 전년대비 31.19% 감소한 917억원으로 집계됐다고 23일 공시했다.

이 기간 영업손실과 당기순손실은 12억원과 68억원으로 각각 적자전환했다. 이 회사는 "코로나19로 인한 경기침체에 따른 매출액 및 영업이익, 당기순이익이 감소했다"고 설명했다.

