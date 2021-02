[아시아경제 지연진 기자] 에코바이오 에코바이오 038870 | 코스닥 증권정보 현재가 9,430 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 117,978 전일가 9,430 2021.02.23 14:02 장중(20분지연) 관련기사 에코바이오, 수도권매립지관리공사와 61억 규모 공급계약 체결[특징주] '탄소중립선언'에 그린케미칼·휴켐스 등 관련주 '들썩'에코바이오, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 2.96% ↑ close 는 지난해 연결기준 영업이익이 전년대비 45.5% 증가한 14억원으로 집계됐다고 23일 공시했다.

이 기간 매출액은 182억원으로 5.5% 늘었고, 당기순이익은 0.6% 감소한 70억원이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr