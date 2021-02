바디프랜드, 서울농협과 소외·취약계층에 '행복나눔상자' 전달

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드는 농협서울지역본부(이하 서울농협)와 협력해 소외·취약계층에 '행복나눔상자'를 정기적으로 전달하기로 했다고 22일 밝혔다. 바디프랜드는 서울농협과 매월 일정 금액을 출연해 생필품이 담긴 '행복나눔상자'를 정기적으로 제작하고 서울시 내 각 구청과 협의해 소외·취약계층에 나눠주는 사회공헌 활동을 진행하게 된다.

앞서 바디프랜드는 17일 서울농협과 사회공헌 업무협약을 체결했다. 협약을 통해 ▲소외·취약계층 지원, 농촌 일손돕기 참여 등 사회공헌 활동 ▲도시민과 농업인(또는 단체)을 연계한 도·농 교류 ▲농축산물 판로 확대 등 지역경제 활성화를 위한 사업 ▲기관·소속 임직원에 대한 금융서비스 확대 등 다양한 분야에서의 협력을 약속했다.

행복나눔상자 전달 외에도 임직원 농촌체험, 농촌 일손 부족을 해소하는 농촌 일손 돕기 활동을 진행할 예정이다. 또 바디프랜드는 고객사은품으로 농축산물을 활용하고 농협은 바디프랜드 임직원에게 예금, 대출, 카드, 보험 등 금융 혜택을 확대할 계획이다.

박상현 바디프랜드 대표는 "서울농협과의 업무협약을 통해 어려운 소외·취약계층에 보탬이 되고 농촌 지역 활성화에도 이바지 할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 상생 협력 활동으로 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

