'방역 사각지대' 외국인 밀집지, 임시 선별검사소 14개소 운영

[아시아경제 박선미 기자]외국인 근로자 밀집지역에 코로나19 임시 선별검사소 14개소가 오늘부터 운영에 들어간다.

21일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이날부터 서울, 인천, 경기, 충남 등 외국인 근로자의 밀집도가 높은 지역에 임시 선별검사소 14개소가 운영된다. 최근 외국인 근로자 밀집 지역에서 집단감염이 계속 발생하고 있어 정부가 '방역 사각지대'로 꼽힌 외국인 밀집 지역에 대한 방역관리 강화에 나선 것이다.

검사비는 무료다. 다만 현재 실명 검사로 전환된 수도권 임시 선별검사소와 마찬가지로 외국인 근로자들도 실명 검사를 받게된다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 "불법체류 유무와 상관없이 검사가 가능하다"며 "검사에 기입한 정보를 가지고 불법체류 관련 단속, 송환, 벌칙 등의 조치를 취하지 않는다"고 강조했다.

한편 정부는 이번 주 환자 추이를 지켜보면서 현행 '사회적 거리두기'(수도권 2단계, 비수도권 1.5단계) 단계 조정 여부를 검토할 방침이다.

