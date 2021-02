AZ백신 접종에 요양병원·시설 입소-종사자 93% 동의

[아시아경제 정동훈 기자] 아스트라제네카(AZ)사의 코로나19 백신 접종이 오는 26일부터 시작될 예정이다.

20일 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준으로 접종 대상자로 등록된 전국 요양병원·요양시설, 정신요양·재활시설의 만 65세 미만 입소자·종사자 36만6959명 가운데 93.8%인 34만4181명이 아스트라제네카 백신을 접종하겠다는 의사를 밝혔다.

방역당국은 앞서 이들 시설 5873곳에서 접종해야 할 대상자를 사전 등록한 뒤 기관별로 접종 인원을 수정·보완해왔다. 이날 나온 접종 동의율은 지역 보건소가 전날까지 확정한 최종 인원이다.

