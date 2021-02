속보[아시아경제 임주형 기자] 기존 신종 코로나19보다 전파력이 더 센 것으로 알려진 변이 바이러스에 감염된 사람이 20명 추가로 확인됐다.

중앙방역대책본부(방대본)는 20일 "이달 17일 이후 국내발생 사례 10건, 해외유입 사례 10건 등 총 20건의 변이 바이러스 감염이 새로 확인됐다"며 "20건 모두 영국발(發) 변이 바이러스"라고 밝혔다.

이중 국내에서 감염된 10명은 모두 외국인으로 집단전파 사례에 속한다. 4명은 경기 여주시의 친척모임 관련, 6명은 경기 시흥시 일가족 집단감염 관련 확진자들이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr