“통신서비스 장벽 허문다” KT, 다국어 안내 문자 서비스 시작

외국인 고객 위해 610여종의 안내 문자를 다국어로 제공하는 서비스 개시

영어·중국어·베트남어 시작으로 제공 언어 및 서비스 범위 확대 예정

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 26,650 전일대비 150 등락률 +0.57% 거래량 3,274,642 전일가 26,500 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 KT, 이시간 주가 +0.19%.... 최근 5일 기관 342만 5995주 순매수KT, 최근 5일 기관 296만 7176주 순매수... 주가 2만 6600원(-0.19%)KT, ‘마음을 담은 클래식’… 수익금 전액 청각장애아동 치료 close 가 외국인 고객을 위한 다국어 문자 안내 서비스를 시작한다.

KT는 오는 22일부터 국내에 장기 체류하며 KT 서비스를 이용하는 외국인 고객들이 영어와 중국어, 베트남어 3개 국어로 작성된 안내 문자(MMS)를 받아볼 수 있는 서비스를 시작한다고 21일 밝혔다.

KT는 서비스의 가입 및 개통 시점부터 서비스 이용과 요금 수납까지 고객이 알아야 할 410여종의 필수 안내사항을 비롯해 고객센터를 통해 가장 많이 접수되는 문의사항 등 총 610여종의 문자 안내 서비스를 다국어로 제공한다. KT의 모바일, 인터넷, IPTV 서비스 가입 고객 대상이며, 제공 언어와 서비스 범위는 향후 지속적으로 확대해나갈 예정이다.

다국어 문자 안내 서비스는 가까운 대리점을 방문하거나 외국인 전담 고객센터를 통해 신청할 수 있고, 고객이 선호하는 언어를 선택하면 해당 언어로 기재된 안내 문자를 한글과 함께 받아볼 수 있다. 이외에도 외국인 전용 홈페이지에서 이용 요금의 상세 내역과 멤버십 포인트 현황 등을 자세하게 확인할 수 있다.

박효일 KT 고객경험혁신본부장 상무는 “220만명의 외국인들이 거주하는 글로벌 국가이자 IT 강국답게 외국인 고객들도 세계 최고 수준의 IT 서비스를 불편 없이 활용할 수 있어야 한다”며 “외국인 고객을 비롯한 모든 고객들이 KT의 서비스를 이용하는 데 있어 동등한 서비스 경험과 혜택을 누릴 수 있도록 언어 장벽을 해소하고 맞춤형 서비스를 지속 발굴해 자기혁신 사례를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr