순천시, 언택트 대비한 홈파티&밀키트 컨설팅 교육 실시

홈파티 밀키트 상품 개발 교육 통해 포스트 코로나 대비 앞장 서

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 오는 22일, 농산물종합가공지원센터에서 포스크 코로나 시대를 대비해 외식업체 대표자를 대상으로 ‘언택트 대비 홈파티&밀키트 컨설팅 교육’을 실시한다고 19일 밝혔다.

이번 교육은 코로나19로 인해 달라진 외식문화에 발맞춰 한식 홈파티 전략과 마케팅 전략, 업소에 맞는 홈파티&밀키트 상품 메뉴분석 및 메뉴구성 등을 통해 위기의 순천 외식업체가 포스트 코로나 시대에 선제적으로 대응할 수 있도록 마련됐다.

‘언택트 대비 한식 홈파티 전략과 마케팅 전략’라는 주제의 교육을 시작으로 내달 3일까지 이론 및 실습 총 4회에 걸쳐 진행된다.

교육생들은 순천을 대표하는 외식업체 경영주 50여 명으로 코로나19로 위기를 맞은 외식업의 성공 전략, 홈파티 상품 개발, 서비스 개선 등 전문 강의를 통해 외식업의 혁신을 이끌게 된다.

순천시 관계자는 “이번 교육을 통해 수준 높은 맛과 고품질의 상품을 집에서도 간편하게 즐길 수 있게 함으로써, 순천의 차별화된 음식관광 경쟁력을 갖춰 포스트 코로나 시대 위기를 기회로 바꿀 수 있기를 기대한다.”고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr