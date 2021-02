[아시아경제 황준호 기자] 넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 7,100 전일대비 300 등락률 -4.05% 거래량 288,602 전일가 7,400 2021.02.19 10:40 장중(20분지연) 관련기사 넥센타이어, 아우디 A3 4세대에 신차용 타이어 공급'모바일쿠폰 2만원권 증정' 넥센타이어, 설 명절 이벤트넥센타이어, 타이어 테마 상승세에 6.17% ↑ close 는 지난해 연결기준 영업이익이 385억5446만원으로 전년대비 81.4% 감소했다고 19일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조6981억2780만원으로 16% 줄어든 것으로 집계됐다. 당기순이익은 210억3638만원의 손실이 발행해 적자전환했다.

