"온라인 통합플랫폼 신속히 구축"

황달성(68) 금산갤러리 대표가 한국화랑협회 회장으로 추대됐다.

한국화랑협회는 18일 정기총회에서 단독 출마한 황 대표를 제20대 회장으로 결정했다. 임기는 2년이다.

황 신임 회장은 고려대 지질학과를 졸업하고 1992년부터 금산갤러리를 운영했다. 한국화랑협회 국제이사와 한국국제아트페어(KIAF) 사무처장으로 활동했으며 상하이국제아트페어 해외고문, 베이징국제화랑박람회 집행위원, 헤이리 아시아 프로젝트 예술총감독, 뉴욕 코리안 아트쇼 예술총감독, 동계 스페셜올림픽 문화행사 자문위원, 한국판화사진진흥협회 회장 등을 역임했다.

그는 "코로나19로 어려운 시기에 화랑들을 돕는 온라인 통합플랫폼을 신속히 구축하겠다"고 밝혔다. "상속세 대신 문화재와 미술품을 내는 물납제를 법제화시켜 한국미술시장 규모를 키우겠다"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr