아빠 차 몰고 '쾅 쾅'…음주 추정 10∼20대 5명 사상

운전자 및 동승자 2명 숨지고 3명 중상

부모님 차를 몰던 10대와 20대가 가로수와 건물을 잇달아 들이받는 사고를 내 2명이 숨지고 3명이 크게 다쳤다.

경찰과 소방당국 등에 따르면, 18일 오전 4시 12분께 강원 춘천시 후평동에서 A(21)씨가 몰던 승용차가 가로수를 들이받았다.

이 사고로 운전자 A씨와 동승자 B(19)군이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고, 함께 차에 탔던 C(21)씨와 D(19), E(19)군은 중상을 입어 병원에서 치료를 받고 있다.

10대 후반에서 20대 초반인 이들은 지역 선후배 사이이며, 사고 차량은 숨진 A씨 아버지의 차량으로 확인됐다.

사고 직전 지그재그로 운전하는 모습이 포착돼 경찰이 정차를 요구했으나, 이에 응하지 않고 도주하면서 사고가 발생했다. 사고 차량은 가로수와 충돌한 후 인근 건물까지 들이받으면서 출입문 등을 망가뜨렸다.

경찰은 이들이 음주 운전을 했을 가능성이 큰 것으로 보고 채혈을 통해 음주 여부를 확인하는 한편, 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 5인 이상 사적 모임이 금지된 상황이어서 술을 마셨다면 누구와 언제, 어디서 마셨는지까지 확인할 계획이다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr