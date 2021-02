[아시아경제 오주연 기자] 박범계 법무부 장관이 신현수 청와대 민정수석의 사의 표명에 대해 "대단히 안타까운 일이라는 생각이 든다"고 말했다.

박 장관은 18일 국회 법제사법위원회에 참석 후 기자들과 만나 "구체적인 (검찰) 인사 과정을 제청권자로서 설명을 드릴 수는 없는 일"이라며 이 같이 말했다.

신 수석에게 따로 연락을 했느냐는 질문에는 "그런 건 없다"고 말했다.

박 장관은 "오늘 법사위가 정상적으로 열렸다면 법사위원들의 질문에 제 소회를 밝힐 기회를 갖고자 했다"며 "일단 법무부로 귀청해 그곳에서 언론인들이 물어보면 입장을 좀 내놓을까 한다"고 말했다.

