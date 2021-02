캐딜락, 새 엔트리급 SUV 'XT4' 출시…단일트림 5531만원

캐딜락, XT4 출시로 풀 라인업 구축

[아시아경제 유제훈 기자] 캐딜락이 18일 새로운 엔트리급 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV) 'XT4'를 출시하고 본격 판매에 돌입했다. XT4 출시로 캐딜락은 한국에서 브랜드 풀 라인업을 완성하게 됐다.

XT4의 특징 중 하나는 '영 아메리칸 럭셔리'를 표방하는 디자인이다. 전면부를 감싸며 엠블럼을 품고 있는 유광 블랙 매쉬 그릴과 전후방 유광 블랙 페시아 인서트, 캐딜락의 시그니처 데이타임 러닝 라이트는 서로 조화롭게 위치한다. 후면부에는 수직 L자형 라이팅 시그니처가 적용됐다.

전·후면부를 시각적으로 부드럽게 이어주는 루프 레일, 윈도우 서라운드 몰딩 및 바디사이드 몰딩은 모두 유광 블랙으로 처리했다. 아울러 동급 최대 20인치 알로이 휠도 들어갔다. 또 XT4에 한정적으로 제공되는 어텀 메탈릭을 포함해 7가지에 이르는 컬러 포트폴리오가 제공된다.

이밖에 캐딜락만의 '컷 앤 소운' 전략에 따라 실내 곳곳을 장인의 수작업으로 마감해 럭셔리한 소재의 강점을 극대화했고 카본 파이버 트림과 화이트 앰비언트 라이팅은 XT4의 고급스러움을 강조한다.

공간도 동급 최대 수준이라는 게 캐딜락의 설명이다. 2열 공간의 레그룸은 1004㎜, 헤드룸은 970㎜, 숄더룸 1400㎜로 각각 동급 최고 수준의 공간을 제공한다. 기본 637ℓ, 2열 폴딩 시 1385ℓ의 적재 공간을 보유했다.

운전자 편의사양도 두루 갖췄다. 1열 운전석 및 조수석 마사지 시트는 장거리 운행 시 편안함을 더했으며 쾌적한 탑승 환경을 위한 에어 이오나이저, 1열 열선 및 통풍시트, 2열 열선시트도 기본으로 탑재했다. 더불어 리어 카메라 미러는 주행 시 후방 시계를 300% 이상 넓혀주며 축소ㆍ확대, 수직 앵글 조정, 밝기조절 등의 기능을 지원한다.

특히 좌ㆍ우에 각각 배치된 4개의 울트라소닉 센서와 전ㆍ후방 파크 어시스트 울트라소닉 센서를 통해 자동으로 공간을 탐지하고 주차할 수 있도록 도와주는 자동주차기능, 전ㆍ후방 주차 가이드라인을 제공하는 HD 서라운드 비전은 어려운 주차 상황에서도 편의성을 최대로 높였다.

XT4에 적용된 2.0ℓ 직분사 가솔린 트윈스크롤 터보 엔진은 최고출력 238마력, 최대토크 35.7㎏ㆍm, 동급 최고 수준의 자동 9단 변속기와 결합돼 여유로운 성능을 발휘한다.

이외에 각 필러와 사이드 레일, 플로어, 접합부위에 고장력 강철 기반의 소재를 사용하고 충돌 에너지를 효과적으로 분산시키도록 설계된 바디 스트럭쳐, 머리 및 사이드, 무릎보호 등 실내 곳곳에 전략적으로 배치된 동급 최다 수준의 에어백 8개는 충돌 상황에서도 탑승자를 안전하게 보호해준다.

XT4는 북미 기준 최상위 트림에 풀옵션을 적용한 스포츠 단일 트림으로 국내 출시되며 판매 가격(개별소비세 3.5% 기준)은 5531만원이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr