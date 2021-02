“앞장서 변화를 이끌라” … UNIST, 2021년 학위수여식 개최

18일 사전녹화 온라인 중계 방식으로 학위수여식



학사 376명·석사 112명·박사 116명 등 658명 배출

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈)가 18일 오전 10시 ‘2021학년도 학위수여식’을 개최했다. 이번 학위수여식은 감염병 예방을 위해 온라인으로 진행됐다.

이날 학위수여식에서는 학사 376명, 석사 112명, 박사 116명과 특수·전문대학원 졸업생 54명 등 총 658명의 졸업생이 학위를 받았다.

UNIST는 이로써 학사 4563명, 석사 1305명, 박사 626명 등 총 6494명의 과학기술 인재를 배출했다.

UNIST 유튜브 공식 계정을 통해 진행된 학위수여식은 사전에 제작된 영상을 송출하는 방식으로 진행됐다.

행사는 학생 오케스트라인 ‘유니스트라’의 축하공연으로 시작했다. 이어 이현순 이사장, 정병선 과학기술정보통신부 차관, 송철호 울산광역시장, 박병석 울산광역시의회 의장의 축사, 김지현 교무처장의 학사보고, 이용훈 총장의 학위수여식사가 진행됐다.

이용훈 총장은 “디지털 혁신과 친환경을 중심으로 한 대전환의 시대를 맞아 뛰어난 과학기술인재의 역할은 그 어느 때보다 중요해지고 있다”며 “최고의 역량을 갖춘 졸업생 여러분이 변화에 앞장서주길 바란다”고 강조했다.

축사 뒤에는 UNIST 구성원과 동문의 축하 메시지가 이어졌다. 학생창업기업 ‘클래스101’의 고지연 대표, 지난해 코스닥에 상장한 교원창업기업 ‘클리노믹스’의 대표를 맡은 박종화 바이오메디컬공학과 교수, 2020년 괄목할 연구 성과로 주목받은 이준희 에너지화학공학과 교수와 로드니 루오프(Rodney S. Ruoff) 화학과 교수, UNIST 1기 입학생으로 최근 교수 임용을 앞둔 김진영 동문이 참여해 졸업생의 미래를 응원했다.

김지완(디자인 및 인간공학부, 학사과정), 이명희(에너지공학과, 박사과정) 학생은 졸업생 대표 연설을 통해 축하에 화답했다. 이어 졸업생들이 자체 제작해 응모한 영상과 사진들이 행사 뒤편을 장식했다.

학위수여식은 이날 학위를 받은 졸업생 명단 전체를 송출해 학위수여를 대신했다.

2021학년도 수상자로는 장해성 박사가 예봉우수연구상(Yebong Best Research Award)를 수상했으며, 임영현, 이종보, 최수빈 박사가 UNIST 우수연구박사생(UNIST Best Research Award)에 이름을 올렸다. 허남욱 학생은 UNIST 총장상을 받았다.

UNIST는 코로나19 방역지침에 따라 2020년부터 현장 참석자 없이 온라인으로 학위수여식을 개최하고 있다. 학교는 추후 감염병 상황에 따라 학위복 대여 등 졸업자를 위한 행사를 마련해나갈 방침이다.

