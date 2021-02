[클릭 e종목]"코웨이, 해외 사업 성장성…저가매수 기회"

[아시아경제 지연진 기자] 유안타증권은 코웨이 코웨이 021240 | 코스피 증권정보 현재가 71,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 72,300 2021.02.18 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-16일엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤?[클릭 e종목]"코웨이, 4분기 실적 모멘텀 돋보여" close 가 올해 연간 매출성장률이 4% 수준으로 회복할 것으로 전망하며 목표주가를 9만6000원으로 유지하며 저가매수 전략이 유효할 것으로 판단한다고 18일 밝혔다.

코웨이는 지난해 4분기 매출액이 전년대비 8.6% 늘어난 8626억원, 영업이익은 1298억원으로 190.9%나 급증했다. 서비스매니저 파업 이슈가 해소되면서 국내 렌탈계정 순증이 정상화한데 따른 것으로 풀이된다.

국내 사업부의 매출액은 전년대비 4.5% 성장한 6672억원을 기록했는데, 전분기 순감한 국내 렌탈계정 순증은 서비스매니저 파업 복귀와 신제품 판매 호조에 따라 4만7000계정이 순증했다. 영업이익률은 11.8%로 부진했던 것으로 파악되는데, 서비스매니저 정규직 비용과 매출 채권 상각 등 일회성 비용, 마케팅 비용 증가 등이 마진율 악화를 이끌었다.

말레이시아 법인은 매출액이 2204억원으로 전년동기대비 44.5% 성장했고, 영업이익은 157.5% 늘어난 520억원을 기록했다. 금융리스 관련 회계기준 변경에 따른 호실적으로 판단된다.

영업환경 측면에서는 해외 렌탈계정 순증의 대부분이 말레이시아 법인 계정 순증이라고 가정할 때 12만개 계정 순증 이상을 리고한 것으로 분석됐다.

이진엽 유안타증권 애널리스트는 "대내 이슈에 따른 영업환경 악화는 해소되며, 국내에서는 올해 4% 수준으로 매출 성장률이 회복될 수 있을 것으로 전망된다"면서 "말련 법인은 전년대비 48% 성장하며 성장성이 더욱 확대될 수 있을 전망"이라고 내다봤다.

말레이시아 법인의 고성장세에 따른 이익 증가로 전사 영업이익은 전년대비 0.9% 증가한 6122억원을 기록할 전망이며, 영업이익은 26% 증가한 1639억원이 예상된다. 이 애널리스트는 "말레이시아 법인의 기여도가 더욱 커질수록 코웨이 성장성은 더욱 확대되는 모습을 보일 전망"이라며 "인도네시아와 베트남 등 신규 국가 진출도 미래 성장 동력으로 작용할 수 있다"고 부연했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr