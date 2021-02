김정은, 리설주와 부부동반 기념공연 관람…리설주, 1년만에 공식석상에

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 부인인 리설주 여사와 함께 광명성절(김정일 생일) 기념공연을 관람했다. 리 여사가 공식석상에 나선 것은 1년만이다.

북한 노동당 기관지인 노동신문은 16일 김 총비서가 부부동반으로 광명성절 기념공연을 관람했다고 17일 보도했다.

노동신문은 "김 총비서가 리 여사와 함께 극장 관람석에 나오시자 전체 참가자들이 우렁찬 '만세'의 환호를 올렸다"며 현장 분위기를 전했다.

리 여사는 과거 다른 북한의 지도자들의 부인들과 달리 공식 석상에 자주 모습을 드러내는 '퍼스트레이디'적 면모를 보여왔다. 그러다가 지난해 설인 1월 25일 삼지연 극장에서의 기념공연 관람 이후로는 1년여 동안 모습을 드러내지 않았다.

시기상 코로나19 방역 문제 때문이라는 분석이 나왔지만, 이외에도 임신설·신변이상설이 제기됐다. 이에 대해 국정원은 지난 16일 국회 정보위원회에서 "특이동향은 없고 아이들과 잘 놀고 있다"며 "방역 문제 때문"이라고 설명하기도 했다.

그동안 두문불출하다시피 했던 리 여사가 공식석상에 등장한 것 역시 코로나19 방역에 대해 북한이 자신감을 보이고 있는 것으로 해석된다. 이날 노동신문이 공개한 사진에서도 김 총비서 부부는 마스크를 하지 않고 있었으며, 공연 참석자들 역시 거리두기를 하지 않은 상태였다.

한편 김 위원장은 같은 날 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원들, 정치국 위원들과 함께 김일성·김정일 유해가 보관된 금수산 태양궁전도 참배했다. 김 위원장은 2012년 정권을 잡은 이후 매년 광명성절마다 금수산 태양궁전을 참배해 왔다.

