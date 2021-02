오세훈, 토론서 조은희 정책 칭찬…"진정한 위민"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 서울시장 맞수토론에서 오세훈 전 서울시장이 조은희 서초구청장의 정책을 칭찬하는 모습으로 눈길을 끌었다.

16일 서울 용산구 백범김구기념관에서 개최된 국민의힘 서울시장 보궐선거 예비후보 1차 맞수토론에서 오 전 시장은 "토론을 준비하며 조 구청장 페이스북 글에 감동을 받았다"며 "가장 감동 받은 걸 꼽으면 공유 어린이집"이라고 밝혔다.

공유 어린이집은 조 구청장이 성과를 거둔 정책 가운데 하나다. 국·공립 어린이집, 민간 어린이집, 가정 보육시설 등 보육시설 3∼7개를 지역별로 묶은 뒤 영·유아, 영아 전담, 유아 전담 등으로 나누는 시스템이다. 보육시설 수급 불일치를 최소화할 수 있다는 게 조 구청장의 설명이다.

오 전 시장은 "칭찬해주고 싶다"며 "서울 어린이집에서 실제 도움되는 걸 보면서 진정한 위민 정책이구나 싶었다"고 강조했다.

오 전 시장은 또 조 구청장의 정책 중 하나인 '횡단보도 그늘막'에 대해서도 "잘했다"고 평했다. 그는 "서초구발 인공 횡단보도 그늘막이 전국에 다 퍼졌는데 위민 정책"이라며 "예외 없이 실현되고 있는 걸 보며 칭찬해주고 싶다"고 말했다.

칭찬만 하느라 토론 긴장감이 떨어진다는 데 대해 오 전 시장은 "조 구청장은 실제로 일 잘하는 구청장. 그건 제 평가만이 아니라 서울시민 여러분도 동의할 것"이라며 "긴장감 떨어져 조금 재미없을지 모르지만 청렴도 1등까지 한 우리당의 유일한 구청장으로 서울시민들게 사랑 받는 구청장을 자랑하고 싶었다"고 설명했다.

조 구청장도 이에 대해 "서울시장과 부시장으로 호흡 맞췄던 입장이라 지금 관계가 경쟁자로 바뀌었다고 안면몰수하는 건 서로에게 예의가 아니다"라며 "칭찬할 건 칭찬하고 그런 게 아름다운 토론 아닌가 한다"고 얘기했다.

