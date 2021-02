[아시아경제 정동훈 기자] 서울 서대문경찰서 소속 북가좌파출소 경찰관 1명이 코로나19 확진 판정을 받아 파출소가 임시 폐쇄됐다.

16일 경찰에 따르면 전날 북가좌파출소 소속 경찰관 A씨 자녀가 다니는 어린이집 교사의 확진 소식을 듣고 코로나19 진단 검사를 받았다가 양성 판정을 받았다.

해당 파출소 근무자들은 진단검사를 받았고 파출소 건물은 소독한 뒤 임시 폐쇄됐다. 북가좌파출소 폐쇄 기간 접수되는 112 신고는 인접 지구대와 파출소에서 나눠 담당한다.

