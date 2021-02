주호영 "야당 반대한 국무위원 대상으로 부적격 보고서 만들겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 문재인 정부와 여당의 일방적인 국무위원 임명에 맞서 자체적으로 국무위원 부적격 보고서를 만들기로 했다. 인사청문회에서 야당이 보고서 채택에 반대했거나 부적격 의견을 낸 국무위원을 대상으로 별도의 보고서를 내놓겠다는 것이다.

16일 주호영 국민의힘 원내대표는 국회에서 열린 국민의힘 원내대책회의에서 "정의용 외교부 장관, 황희 문화체육부 장관 등 여러 부적격 국무위원에 대해 일방적으로 보고서가 채택되고 임명된 예가 많다"면서 "우리가 채택에 동의하지 않거나 부적격으로 의견을 냈는데도 국무위원에 임명된 분들에 대해서는 우리가 부적격 보고서를 별도로 만들기로 했다"고 말했다.

야당에서는 현 정부 들어 야당동의 없이 임명된 장관급 인사가 29명에 달한다고 지적해왔다. 이런 숫자는 이전 정부의 사례를 뛰어넘은 수준이라는 우려가 제기된 상황이다.

현행법에 따르면 장관급 인사의 경우 국회 청문회를 거친 뒤 여야가 청문보고서 채택 등에 합의하지 않으면 대통령이 10일 이내의 기한을 재송부를 요구하도록 했다. 이 기간 내 국회가 송부하지 않으면 대통령이 임명을 진행할 수 있도록 했다. 하지만 지난해 총선 이후 더불어민주당이 거대 여당으로 등극한 이후에는 여당 단독으로 청문보고서 채택이 가능하면서, 야당의 반대에도 불구하고 임명을 강행한 사례가 늘었다.

주 원내대표는 "왜 임명이 되어서는 안 되는지 인사청문회에서 얘기했지만, 기록으로 남겨 두고두고 교훈으로 삼을 뿐 아니라 공문서 관련이나 논문 관련 문제에 대해서는 끝까지 절차 밟고 후속 조처를 하겠다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr