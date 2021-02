합참 군무원 코로나19 확진… 역학조사 중(종합)

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]합동참모본부에서 처음으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 나오면서 국방부가 영내 임시 검사소를 설치해 확진자와 동선이 겹치는 인원 등을 대상으로 검사를 진행하고 있다.

16일 군에 따르면 서울 용산구 국방부 영내에 있는 합동참모본부 소속 군무원 1명이 코로나19 양성 판정을 받았다. 이 군무원은 군에서 거리두기가 2.5단계에서 2단계로 완화된 첫날인 15일에 관련 증상이 나타나 서울 시내 병원에서 진단검사를 받아 확진된 것으로 전해졌다.

이에 따라 국방부는 밀접 접촉자로 분류된 20여 명에 대해 2주간 자가 격리하도록 하는 한편 이날 오전 영내 임시 검사소를 설치해 확진자와 동선이 겹치는 인원 100∼200명을 대상으로 검사를 진행할 예정이다.

국방부 관계자는 "확진자가 최근 국방부 청사에는 다녀가지 않은 것으로 확인됐다"며 "합참 청사 근무 인원에 대한 전수조사 여부는 1차 검사 결과가 나와야 알 수 있을 것"이라고 말했다.

국방부 영내에서 확진자가 나온 것은 작년 11월 직할부대인 국군복지단에서 집단감염이 발생한 이후 이번이 처음이다.

