반도체 시장 호조, 유가 상승에 수출입물가 2개월째 ↑

[아시아경제 김은별 기자] 반도체 시장 호조, 원·달러 환율 상승 등에 힘입어 수출물가가 2개월째 상승했다. 수입물가 역시 국제유가가 오르면서 2개월째 올랐다.

16일 한국은행이 발표한 '2021년 1월 수출입물가지수'에 따르면 1월 수출물가는 94.55(2015년=100)로 전달대비 1.8% 올랐다. 수출물가는 지난해 12월에는 전월대비 0.6% 오른 뒤 2개월째 올랐고, 특히 1월에는 상승폭을 더 키웠다.

반도체 시장 호조로 반도체 가격이 오른데다, 원·달러 평균환율이 지난해 12월 1095.13원에서 지난달 1097.49원으로 0.2% 상승한 것도 영향을 미쳤다.

공산품은 석탄 및 석유제품, 컴퓨터·전자 및 광학기기 등이 오르면서 1.9% 올랐고, 농림수산품은 전월비 0.5% 내렸다.

강환구 한은 물가통계팀장은 "반도체 수출물가는 계약통화 기준 2.4%, 원화기준 2.7% 오르면서 9개월만에 상승 전환했다"며 "반도체 시장이 수요 우위 시장으로 바뀌면서 지속적으로 좋아지는 모습"이라고 설명했다.

다만 수출물가도 전년동월대비로는 2.3% 내려 20개월 연속 하락했다. 계약통화기준 수출물가는 전월대비 1.6% 올랐고, 전년동월대비로는 2.8% 상승했다.

수입물가는 100.74로, 전달대비 2.8% 올랐다. 지난해 12월 2.1% 상승한 뒤 2개월째 오름세를 지속하고 있는 것이다.

강 팀장은 "국제유가가 오르면서 광산품, 석탄 및 석유제품 등이 오르면서 수입물가가 오름세를 보였다"고 설명했다. 지난해 12월 배럴당 49.84달러 수준이던 두바이유가는 지난달 54.82달러까지 오르며 전달대비 10.0% 상승했다.

이에 따라 원재료는 광산품 등이 오르면서 전월비 6.3% 상승했고, 중간재 역시 석탄 및 석유제품과 제1차 금속제품 등이 오르면서 2.1% 올랐다. 자본재와 소비재는 각각 전월비 0.3%, 0.7% 상승했다.

다만 수입물가는 전년동월대비로는 6.7% 떨어지며 12개월 연속 하락세를 보였다. 계약통화기준 수입물가는 전월대비 2.5% 상승했고, 전년동월비 2.3% 하락했다.

