[아시아경제 조현의 기자] 미국 조지아주 주지사가 조 바이든 미국 대통령에게 SK이노베이션과 LG에너지솔루션의 미국무역위원회(ITC) 소송 결과를 뒤집어달라고 요구했다.

12일(현지시간) 주요 외신에 따르면 브라이언 켐프 주지사는 이번 결정 때문에 조지아에서 진행되는 SK이노베이션의 전기차 배터리 공장 건축이 타격을 받을 수 있다며 거부권 행사를 요구했다.

앞서 지난 10일 ITC는 SK이노베이션과 LG에너지솔루션의 소송에서 SK이노베이션의 영업비밀 침해를 인정했다.

바이든 대통령은 일부 배터리의 미국 수입을 10년 동안 차단하는 명령 등이 포함된 ITC의 결정을 60일 이내에 번복할 권한을 지니고 있다.

SK이노베이션은 현재 미국 조지아주에 약 3조원을 투자해 연간 43만대 분량(21.5GWh)의 전기차 배터리를 생산할 수 있는 1, 2 공장을 건설 중이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr