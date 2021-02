올해 '경제계획' 비판한 김정은…당 경제부장 한달만에 교체

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 11일 진행된 2차 전원회의 4일차 회의에서 올해 경제계획을 강하게 비판하며 당 대회의 사상을 반영한 '혁신적인 안목과 똑똑한 책략' 필요성을 강조하는 한편, 당 경제부장을 한 달 만에 교체했다.

조선중앙통신은 12일 "노동당 중앙위원회 제8기 제2차 전원회의가 2월 8일부터 11일까지 진행됐다"며 "(김 총비서가) 여러 부문의 사업을 신랄히 비판했다"고 전했다.

김 위원장은 이날 회의에서 코로나19 비상 방역상황 속에서도 경제건설을 추진하려는 의지를 내비치며 농업, 공업 등 경제 부문의 부진을 질타했다.

조선중앙통신에 따르면 김 총비서는 "당 제8차대회 결정집행의 성과여부를 좌우하는 올해 사업을 잘하자면 그 작전도, 설계도인 계획부터 혁신적으로 실속있게 수립해야 한다"며 "그러나 내각에서 작성한 올해 인민경제계획이 그전보다 별로 달라진것이 없다"고 분석했다.

김 총비서는 농업부문에 대해 "농사조건이 불리하고 국가적으로 영농자재를 원만히 보장하기 어려운 현 상태를 전혀 고려하지 않고 5개년계획의 첫해부터 알곡 생산목표를 주관적으로 높이 세워놓아 관료주의와 허풍을 피할수 없게 했다"고 지적하고, 전력공업·건설·경공업부문에 대해서는 "기본지표생산계획을 연말에 가서 비판을 받지 않을 정도로 낮추어 기안하는 편향을 범했다"고 지적했다.

또 "금속, 화학, 기계공업부문의 주요공장, 기업소들과 전국의 지방산업공장들, 농업부문에서는 전기를 조금이라도 더 보장해줄것을 애타게 요구하고 있다"며 "탄광, 광산들에서도 전기가 보장되지 않아 생산이 중지되는 애로들이 존재한다"며 전력 부족을 인정했다. 건설부문에서도 "평양시 살림집건설계획을 당대회에서 결정한 목표보다 낮게 세웠다"고 질타했다.

이와 관련, 당 경제부장을 지난달 임명된 김두일에서 오수용 당 비서로 교체하기도 했다. 또 리선권 외무장은 당 중앙위원회 정치국 위원으로 보선됐다.

김 총비서는 올해 경제과업을 성과적으로 수행하기 위해 당 조직들이 방향타 역할을 해야 한다고 강조하기도 했다. 김 총비서는 "성, 중앙기관 당조직들은 당의 방침이 제시되면 집행결과를 전적으로 책임지는 입장에서 행정경제일군들을 적극 밀어주라"며 "패배주의와 보신주의에 사로잡혀 조건타발(불평불만)만 하면서 사업을 대담하게 전개하지 못하는 것을 비롯, 부정적인 현상들을 극복하라"고 당부했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr