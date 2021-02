[아시아경제 박지환 기자] 삼천리 삼천리 004690 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 6,181 전일가 82,600 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과[클릭 e종목]"삼천리, 점진적 순익 개선 전망" close 는 지난해 영업이익이 551억원으로 전년보다 1.6% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 9일 공시했다.

매출은 2조3950억원으로 전년 대비 5.6% 감소했다. 순이익은 336억원으로 0.7% 줄었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr