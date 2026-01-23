서울부동산포럼 제9대 회장에 이태호 삼천리 사장

부동산 전문가 단체인 사단법인 서울부동산포럼이 제9대 회장으로 이태호 삼천리 삼천리 004690 | 코스피 증권정보 현재가 130,900 전일대비 4,100 등락률 +3.23% 거래량 14,832 전일가 126,800 2026.01.23 11:12 기준 관련기사 뒤로 빠진 총수·유명무실 이사회…갈 긴 먼 대기업 책임경영 '쪼개고 붙이고' 분할·합병에…3개월간 대기업 계열사 8개↓삼천리 "성경식품 인수 검토 중단…인수 의사 없어" 전 종목 시세 보기 close 미래사업 사장을 선임했다고 23일 밝혔다.

서울부동산포럼은 전날 서울 서초구 엘타워에서 제23차 정기총회를 열고 이 사장을 신임 회장으로 선임했다. 임기는 2년이다. 전임 송종헌 회장(GRE자산운용 대표) 이임식도 함께 진행됐다.

서울부동산포럼 제9대 회장으로 선임된 이태호 삼천리 미래사업 사장이 22일 서울 서초구 엘타워에서 열린 ‘제23차 정기총회 및 회장 취임식’에서 취임사를 하고 있다. 서울부동산포럼 AD 원본보기 아이콘

이 신임 회장은 연세대 경영학과를 졸업하고 서울대에서 경영학 석사, 수원대에서 건축공학 박사 학위를 받았다.

삼일회계법인 부대표를 거쳐 현재 삼천리 미래사업 사장과 한화갤러리아 사외이사를 맡고 있다.

한국토지주택공사(LH) 사업전략자문위원, 국민연금 대체투자심의위원, 주택도시기금 자산운영위원 등을 역임하며 부동산 금융·개발 분야에서 경력을 쌓았다.

이 회장은 취임사에서 "침체한 부동산 시장에서 서울부동산포럼이 부동산산업 미래를 제시하고 회원 간 지식 공유의 핵심 거점이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "회원들의 적극적인 참여를 바탕으로 포럼 위상을 높이고 부동산 산업 건전한 발전에 기여할 것"이라고 말했다.

서울부동산포럼은 부동산 개발·금융·법률·학계 전문가들이 모여 정책 제안과 정보 교류 활동을 하는 단체다.

서울부동산포럼 제8대 송종헌 회장(왼쪽·GRE자산운용 대표)과 제9대 이태호 회장(삼천리 미래사업 사장)이 22일 서울 서초구 엘타워에서 열린 '제23차 정기총회 및 제9대 회장 취임식'에서 꽃다발을 들고 기념촬영을 하고 있다. 서울부동산포럼 원본보기 아이콘





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



