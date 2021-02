한진, 작년 영업익 1103억원…전년 比 21.7%↑

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 46,400 전일대비 2,100 등락률 -4.33% 거래량 117,842 전일가 48,500 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 한진, 원클릭 '스케일업 서비스' 론칭…고객 이커머스 사업 지원 한진, 시가하락에 93회차 전환가액 조정한진 "2021년 CSV·신사업 강화…사업구조 혁신 투자 지속" close 은 지난해 영업이익이 1102억9099만원으로 전년보다 21.7% 증가했다고 9일 공시했다.

같은 기간 매출액은 2조2177만원으로 7.5% 증가했다. 당기순이익은 105억8502만원으로 흑자 전환했다.

한진은 "택배사업의 물량증가 및 수익성 개선과 컨테이너 하역 자회사의 수지 개선으로 영업이익이 전년 대비 21.7% 증가했다"며 "당기순이익은 영업이익 개선으로 전년대비 흑자 전환했다"고 말했다.

