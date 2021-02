"5명 中 4명 명절용 간편식 3만원 이상 구매한다"

대상 4108명 소비자 대상 '설 연휴 대비 간편식 구매 의향' 조사 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 5명 중 4명이 설 연휴기간 먹거리를 위해 간편식에 3만원 이상 지출할 것으로 조사됐다.

대상은 설을 앞두고 간편식을 구매하려는 소비자 4108명을 대상으로 1일부터 5일까지 ‘설 연휴 대비 간편식 구매 의향’에 대해 설문조사를 진행했다고 9일 밝혔다. 먼저 명절 연휴를 위한 간편식 구매 예산에 대한 물음에서 ‘3만원에서 5만원 미만’이라고 답한 수가 38%로 가장 높게 나타났다. 이어서 ‘5만원 이상 7만원 미만’은 28%, ‘7만원 이상 10만원 미만’은 14%로 각각 2위와 3위를 차지했다.

‘1만원에서 3만원 미만’ 이 11%로 4위를 차지했고, ‘10만원 이상’ 구매하겠다는 응답도 9%를 기록했다. 전체 응답자의 89%, 5명 중 4명이 간편식을 구매하기 위해 최소 3만원 이상을 지출하겠다는 의미다.

간편식을 구매하는 가장 큰 이유로 ‘명절음식을 대체하기 위해서(33%)’를 꼽았고, 고향 및 친지 방문이 줄어 집에 먹을 것이 없어서’라고 응답한 소비자도 25% 있었다.

특별히 설 연휴를 위해 구입하고자 하는 간편식 품목으로는 전, 떡갈비 등 명절 음식류가 57%로 가장 인기가 높았다. 일반식을 대체할 수 있는 국, 탕, 찌개류가 43%로 그 뒤를 이었고, 치킨, 보쌈, 족발 등 야식류를 선택한 응답자가 39%로 높게 나타났다.

또 연휴기간 '홈술' 계획에 대한 물음에서는 63%가 ‘있다’고 답했다. 선호하는 안주류로 닭발, 막창, 꼼장어, 껍데기 등 ‘포장마차에서 즐겨먹던 안주류(51%)’가 높게 나타났다.

