스페인, 코로나 사망자 10개월 만에 최다

[아시아경제 이기민 기자] 스페인에서 지난해 4월 이후 가장 많은 코로나19 신규 사망자가 나왔다.

스페인 보건부는 2일(현지시간) 코로나19 사망자가 전날보다 724명 증가해 5만9805명으로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 스페인 전역에 봉쇄령이 내려진 이후 최다치다.

북서부 갈리시아, 남부 안달루시아 지방에서는 각각 40명, 107명이 코로나19로 숨져 대유행 이후 최다 기록을 세웠다고 일간 엘파이스가 전했다.

스페인에서는 올해도 매일 2만~3만명씩 코로나19 확진자가 나오고 있다. 이로 인해 총 17개의 광역자치주 중 7개 자치주에서 코로나19 환자가 중환자실 절반 이상을 차지하고 있다.

중앙정부는 코로나19 변이의 등장도 거센 확산세에 영향을 끼치고 있다는 게 스페인 정부의 판단이다. 이에 남아프리카공화국, 브라질에서 출발하는 항공기 운항을 3일 오전 9시부터 최소 2주 동안 중단하기로 했다. 스페인 정부는 앞서 지난해 12월22일부터 코로나19 변이가 발생한 영국발 비행편 운항도 금지하고 있다.

새로 취임한 카롤리나 다리아스 보건부 장관은 코로나19 확진자와 사망자 규모를 줄일 수 있도록 각 자치주에 추가 대책 마련을 촉구했다. 스페인에서는 자치주별로 서로 다른 코로나19 방역 대책을 마련해 시행하고 있다.

