스튜디오산타클로스, 45억 규모 CB 발행 결정

[아시아경제 구은모 기자] 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 2,385 전일대비 55 등락률 +2.36% 거래량 292,012 전일가 2,330 2021.02.01 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일 close 는 타법인 증권 취득자금(40억원)과 운영자금(50억원)을 조달하기 위해 총 45억원 규모의 제7회차 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 1일 공시했다. 전환에 따라 발행할 주식은 183만6735주로 총 주식 수의 6.25% 규모다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 4.0%, 7.0%다.

