IBK나라사랑카드, 왓챠(WATCHA)와 제휴할인 이벤트 실시

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 2일부터 국내 온라인 동영상 플랫폼 ‘왓챠(WATCHA)’와 IBK나라사랑카드 제휴 할인 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다.

대상은 올해 12월 31일까지 왓챠 홈페이지에서 처음 IBK나라사랑카드 정보를 등록하고 월 정기이용권을 결제한 고객으로, 전월 실적에 관계없이 6개월간 매월 20% 즉시 할인을 제공한다.

IBK나라사랑카드는 2007년 이후 병무청에서 병역판정검사를 받은 고객은 누구나 발급 가능하다. 기업은행 영업점 또는 모바일 전용 브랜치 ‘IBK큐브’에서 신청할 수 있다.

기업은행 관계자는 “코로나19로 집에서 영화, 드라마 등 영상 스트리밍에 대한 니즈가 많아 이벤트를 기획했다”며, “앞으로도 고객 수요와 트렌드에 부합하는 신규 제휴처를 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

