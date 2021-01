전자랜드, 설 맞아 ‘세뱃돈 프로모션’ 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 1일 설을 맞아 ‘세뱃돈 프로모션’을 진행한다고 밝혔다. 이달 8일까지 ‘세뱃돈 주세요’ 등 설 용돈 관련 내용으로 이벤트 응모번호에 문자를 보내준 고객에게 다양한 혜택을 증정한다.

응모번호는 전자랜드 지점별 블로그 또는 카카오 채널 친구 추가 시 확인할 수 있으며, 문자 응모에 참여한 고객 전원에게는 2월 10일에 이벤트 당첨 문자를 별도로 발송한다.

전자랜드는 매장에 방문 후 당첨 문자를 제시한 고객에게 GS편의점 3000원 상품권을 증정하며, 문자를 제시 후 100만원이상 가전을 구매한 고객에게는 결제 금액에 따라 최대 10만원의 신세계 상품권을 경품으로 증정한다. 당첨 문자는 2월 28일까지 유효하다.

전자랜드는 문자 응모에 참여하지 못한 고객들을 위한 혜택도 준비했다. 전자랜드는 오는 28일까지 주방가전 행사 모델을 구매한 고객에게 배달의 민족 5000원 할인 쿠폰을 증정한다.

전자랜드 관계자는 “고객 여러분과 즐거운 소통을 통해 새해를 힘차게 시작하고자 이번 행사를 기획했다”며 “올해도 전자랜드를 사랑해주시는 고객 여러분을 위해 풍성한 혜택을 다양하게 준비하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr