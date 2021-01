[아시아경제 정현진 기자] SK하이닉스는 이석희 사장이 국제전기전자학회(IEEE)의 소비자기술소사이어티(CTSoc)가 수여하는 '2020 IEEE CTSoc 우수리더상'을 받았다고 31일 밝혔다. 이 사장은 화상 연결로 시상식에 참석했다.

IEEE는 160여개국 40만명 이상의 전기전자공학 분야 회원을 보유한 이공계 세계 최대 규모의 학술단체다. 이 상은 전 세계적으로 리더십 영향력이 크고 소비자 기술 발전에 탁월한 성과를 보여준 업계 리더 1명을 선정해 수여한다.

SK하이닉스 측은 이 사장이 메모리 반도체 산업 리더십과 기술적 기여를 인정받아 수상자로 선정됐다고 설명했다.

