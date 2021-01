中샤오미, 美정부 상대 소송…블랙리스트 지정 반발

[아시아경제 정현진 기자] 중국 샤오미가 미국 정부의 블랙리스트 지정에 반발해 미국 법원에 소송을 제기했다고 29일(현지시간) 블룸버그통신 등이 보도했다.

보도에 따르면 샤오미는 이날 미국 워싱턴의 지방법원에 미국 국방부와 재무부 등을 상대로 제재 결정을 뒤집어 달라고 요청하는 소송을 제기했다. 피고에는 로이드 오스틴 현 국방부 장관과 재닛 옐런 재무부 장관이 포함됐다고 블룸버그는 전했다.

샤오미는 도널드 트럼프 행정부 임기 막바지였던 지난 14일 미국 국방부가 중국군과의 연관성을 이유로 블랙리스트 명단에 이름을 올렸고 미국 투자자들에게 오는 11월 11일까지 샤오미 보유 지분을 처분하도록 한 것을 지적했다. 샤오미는 이 제재가 "불법이자 위헌"이라면서 자사가 중국군의 통제를 받지도 않는다고 주장했다.

샤오미는 또 공동창업자인 린빈과 레이쥔이 의결권의 75%를 갖고 있다며 중국군과 관련된 어떠한 개인이나 집단의 통제도 받지 않고 그들이 소유하는 것도 아니라고 강조했다. 그러면서 샤오미의 주주 상당수는 미국인으로, 샤오미 보통주를 가장 많이 보유한 10곳 중 3곳이 미국 기관투자그룹이라고 밝혔다.

외신들은 샤오미의 이러한 소송 제기에 미 국방부와 재무부가 즉각적인 반응을 내놓지 않았다고 전했다.

