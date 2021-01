문영훈 행안부 고위공무원, 광주시 기획조정실장 임명

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 문영훈 행정안전부 고위공무원이 광주광역시 기획조정실장에 임명됐다.

문영훈 실장은 전남 장흥 출신으로 장흥고와 연세대를 졸업하고 제37회 행정고시에 합격해 지난 1994년 공직에 입문했다.

행정안전부 지방경쟁력지원과장, 지역경제과장, 자치제도과장 등 요직을 거쳤으며 영국 버밍햄대학교 경영학 석사 및 서울대학교 지역개발 분야 행정학 박사학위를 취득하는 등 열정적인 행정가로 알려져 있다.

특히 CS(고객만족) 개념을 행정기관에 도입해 고객만족 혁신의 성공 신화를 이끌어낸 주역으로 국외 직무파견, 청와대 행정관, 평창동계올림픽조직위원회 파견 등 다양한 현장경험과 노하우를 겸비한 행정전문가로 평가받고 있다.

탁월한 기획능력 외에도 열정과 추진력이 뛰어난 행정 분야 전문가로 알려져 있어 다양한 공직경험과 네트워크를 기반으로 AI-뉴딜 기반의 역점사업 추진과 시민중심의 행정서비스 향상에 활력소가 될 것으로 기대된다.

한편, 김광휘 전 기획조정실장은 2년 4개월여 간 근무하는 동안 국비 2조 원 시대 달성, 인공지능 중심도시 광주실현 본격화, 공공기관 혁신, 광주형 AI-뉴딜 비전 수립 등 많은 공적을 남기고 행정안전부로 자리를 옮긴다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr