정책성보험 줄줄이 외면당하는데…코로나 보험, 실효성 논란(종합)

기업휴지보험에 전염병 보상 추가 방안 고려

기존 정책보험들은 가입률 저조

[아시아경제 오현길 기자] 코로나19 방역 조치로 피해를 본 자영업자·소상공인의 경제적 손실을 보상해야 한다는 사회적 요구가 커지면서 보험업계도 발등의 불이 떨어졌다. 기업의 조업중단 등에 따른 손실을 보상해주는 기업휴지보험에 코로나19와 같은 감염병을 추가하는 방안이 고려되고 있지만 벌써부터 실효성에 의문이 제기되고 있다.

정치권에서 정부 재정으로 영업 손실을 보상하는 제도 논의가 급물살을 타면서 민간 보험의 역할은 축소될 수 밖에 없기 때문이다.

그동안 민간 영역에서 공적 사회안전망의 기능을 수행하기 위해 내놓은 정책성 보험들 대부분 가입자들로 부터 외면을 받아 가입률이 저조하다는 점도 고민이다. 해외에서는 영업중단과 같은 행정조치가 보험금 지급요건에 해당하지 않는다며 보험사가 보험금을 지급할 의무가 없다는 판결까지 나온 상황이다.

29일 보험업계에 따르면 보험개발원은 코로나19 등 전염병도 보상해주는 기업휴지보험 개발 논의에 착수했다. 기업휴지보험은 기업과 소상공인 등을 대상으로 자연재해나 화재, 도난 등으로 인한 물적 피해, 조업 중단으로 발생한 수익 상실 등을 보상해주는 상품이다.

그동안 전염병으로 인한 피해는 보상해주지 않았지만 방역 대책 등을 고려해 기본적인 전염병 위험평가 모델을 개발, 보상을 확대하는 방안이 마련될 것으로 예상된다.

문제는 저조한 가입률이다. 2018년 기준 기업휴지보험 가입 건수는 1458건에 불과, 활동 기업 625만개인 것을 감안하면 극히 낮다. 발생을 장담하기 어렵지만 발생하면 막대한 피해를 입히는 자연재해나 전염병을 예방하기 위해 매년 보험에 가입하는 경우가 드물기 때문이다. 이는 정책성 보험의 고질적인 문제로 꼽힌다.

저조한 정책성 보험 가입률…재정지원 중복보상 문제도

그동안 출시된 농작물재해보험, 풍수해보험 등 공익적 성격을 띤 정책성 보험은 소비자들의 외면을 받고 있는게 현실이다.

농작물재해보험은 2019년 말 기준 보험가입률이 38.9%에 그쳤다. 차(9.3%), 고추(5.9%), 포도(5.3%), 옥수수(3.4%), 버섯작물(3.0%) 등 일부 작물의 가입률은 10% 미만이다.

자연재해로 인한 농가 경영불안을 해소해 농업인의 소득 및 경영안정을 도모하고 안정적인 재생산 활동을 지원하기 위해 지난 2001년 도입된 농작물재해보험은 2017년 가입률 30% 도달 이후 가입률이 지지부진하다.

또 주택의 침수 등을 보장해주는 풍수해보험 유효가입률도 2017년 22.06%에서 지난해 19.46%로 되려 감소했다.

정부나 지자체에서 보험료를 보조하는 정책성 보험이지만 홍보나 관심 부족과 재해보험 제도에 대한 교육도 제대로 이뤄지지 않고 있다는 점이 원인으로 지목된다.

보험 출시 전 코로나19 리스크가 낮아질 수 있는 변수도 있다. 개발원은 빨라도 올 연말에야 보험을 출시할 수 있을 것으로 보고 있다. 정부는 다음달부터 백신접종을 시작한다는 계획이며, 셀트리온이 개발한 첫 국산 코로나 치료제도 승인이 임박한 것으로 전해진다. 보험 출시 전 코로나19 확산 수위가 크게 낮아질 수 있다는 얘기다.

특히 여야는 코로나19 피해 소상공인 손실보상을 위한 재정지원 방안을 검토 중이다. 재정지원이 이뤄지면 막상 보험이 나와도, 가입 필요성은 낮아질 수 밖에 없다.

강훈식 민주당 의원은 최저임금과 사업장 임대료 등을 국가가 보상해주는 '소상공인 보호 및 지원에 관한 법률'을 내놨다. 재난상황에 국가가 집합금지·제한으로 소상공인의 영업권을 제한할 경우, 그 시간만큼 최저임금에 해당하는 액수와 사업장 임대료 등 고정비용의 일부를 보상하는 내용이다.

홍석준 국민의힘 의원도 감염병 예방을 위한 집합제한 조치로 인해 자영업자들이 입은 손실보상을 의무화하고 구체적인 보상 기준을 마련하는 감염병예방법 개정안을 대표발의했다.

보험업계 관계자는 "예상치 못한 피해를 보상하기 위한 정책성 보험은 나름대로의 역할이 있다"면서도 "보험 가입을 유인할 수 있는 방안도 함께 고민해야 한다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr