[아시아경제 이선애 기자] NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 341,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 342,000 2021.01.28 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 NAVER, 지난해 영업이익 1조2153억원…전년대비 5.2% 증가[클릭 e종목]"네이버, 위버스 투자로 콘텐츠 사업 글로벌 확장 가속화"네이버, 빅히트 자회사 비엔엑스 4100억 규모 지분 인수 close 는 자기주식 상여 지급 목적으로 보통주 8820주(30억1600만원) 규모의 자기주식 처분을 결정했다고 28일 공시했다. 처분예정기간은 2월26일까지다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr