임실N치즈 핫도그 전주권 ‘첫 진출’

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] ‘임실N치즈’로 만든 명품 수제 핫도그가 도시권 소비자 공략을 위해 전주 혁신도시에 첫 진출했다.

임실군은 27일 전주 혁신도시 중심가에 ‘임실N치즈 핫도그’ 판매장 1호점 오픈 행사를 갖고, 본격적인 판매를 시작했다고 밝혔다.

이날 오픈식은 심민 군수와 진남근 군의장을 비롯해 임실N치즈 주요 관계자들이 참석한 가운데 코로나19 방역수칙을 지키며 조촐하게 진행됐다.

임실N치즈 핫도그 1호점은 관내 기업으로 수제 소시지 및 핫도그 전문업체인 ㈜친한팜과 임실N치즈 유통·판매를 책임지고 있는 (사)임실엔치즈클러스터가 유제품 전용 판매장 계약을 체결, 주재료인 치즈와 요구르트를 공급받아 판매하는 매장이다.

군은 임실N치즈 핫도그 판매점 오픈을 계기로 도시민들에게 임실N치즈 유제품의 탁월한 맛을 알리는 한편, 판매 활성화와 홍보를 한층 더 강화할 방침이다.

대도시권 소비자들에게 임실N치즈 유제품과 농특산물을 판매·홍보·체험할 수 있는 새로운 형태의 카페형 판매장 개설도 추진 중이다.

오는 3월 중 전북도청 근처에 치즈카페 1호점 오픈을 시작으로 전국 주요 도시에 치즈카페를 개설해 임실N치즈 알리기에 최선을 다한다는 계획이다.

심민 군수는 “코로나로 어려운 시기임에도 새로운 사업영역에 도전하는 임실N치즈와 친한팜 관계자들에게 축하드리고, 발전을 기원한다”며 “임실N치즈 핫도그 판매장이 도시권 소비자에게 임실N치즈 유제품 판매를 활성화시키고, 브랜드 홍보에 큰 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.

