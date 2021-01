개인 vs 기관 치열한 공방, 코스피 '혼조'…코스닥은 '하락'

[아시아경제 지연진 기자] 코스피가 22일 개인투자자들과 기관투자자들이 치열한 매매 공방을 벌이면서 혼조세를 이어가고 있다.

이날 오전 10시15분 기준 코스피는 전일 대비 0.10%(3.09포인트) 떨어진 3154.66을 기록했다. 전날보다 0.23%(7.36포인트) 오른 3166.94로 출발했지만 곧바로 하락장으로 전환한 뒤 엎치락뒤치락 중이다.

기관이 6878억원 어치, 외국인이 968억원 어치를 팔아치웠지만, 개인이 7735억원 어치를 매수하며 주가 방어에 나선 모습이다.

삼성전자(0.11%)의 경우 이날 장초반부터 등락을 거듭중이고, 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 348,000 전일대비 25,500 등락률 +7.91% 거래량 1,844,035 전일가 322,500 2021.01.22 10:52 장중(20분지연) 관련기사 NAVER, 인터넷 대표주 테마 상승세에 5.27% ↑NAVER, 이시간 주가 +2.64%.... 최근 5일 외국인 43만 7700주 순매수코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합) close , 4.96%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 756,000 전일대비 11,000 등락률 +1.48% 거래량 271,073 전일가 745,000 2021.01.22 10:52 장중(20분지연) 관련기사 반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감[실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대'돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감 close (1.07%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 473,500 전일대비 19,500 등락률 +4.30% 거래량 662,228 전일가 454,000 2021.01.22 10:52 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 0.44%코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합)코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지 close (2.64%) 등 기술 대형주를 제외한 나머지 시가총액 10대 대형주는 하락세를 기록중이다.

특히 최근 닷새간 상승세를 기록한 기아차는 2.5%가 빠지면 '9만원' 아래로 떨어졌고, LG전자는 18만5000원으로 전날 종가와 비슷한 수준이다.

코스닥은 전날대비 1.58포인트(0.17% )하락한 979.76을 기록중이다.

카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 48,650 전일대비 2,000 등락률 +4.29% 거래량 2,534,025 전일가 46,650 2021.01.22 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합)코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감 close (5.57%)와 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 108,900 전일대비 3,100 등락률 +2.93% 거래량 178,968 전일가 105,800 2021.01.22 10:52 장중(20분지연) 관련기사 [실전재테크]드라마부터 게임까지…'콘텐츠' 무기로 홀로선 코스닥 강자들코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준 close (3.31%) 등 컨텐츠주를 중심으로 오름폭을 보였지만, 제조,건설,유통 등 종목은 주가가 빠졌다.

