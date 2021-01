정총리 "가족개념 바뀌었다…법·제도 바꿔나갈 것"

[아시아경제 최대열 기자] 정세균 국무총리는 21일 열린 제33차 목요대화에서 기존의 4인 가족 중심의 정책, 법·제도를 고쳐 나가겠다는 뜻을 밝혔다.

정 총리는 이날 ‘가족 형태 다변화’를 주제로 "다양한 가족 형태를 포용하고 안정적인 생활 여건을 마련하는 것은 정부 책무"라며 이같이 말했다. 이어 "저출산·고령화라는 인구 구조와 함께 전통적 가족의 개념과 구조의 틀도 크게 변화 중"이라며 "더이상 가족 개념을 혼인, 혈연 등 친족 관계로만 한정하기 어려운 시대"라고 전했다.

정 총리는 "변화하는 가족 형태에 발맞춰 주거·교육·의료 등 사회 시스템 전반을 구조적으로 전환해야 한다"며 "특히 한부모·다문화 가정, 고령·1인 가구 등 취약계층엔 더 세심한 배려가 필요하다"고 말했다. 그러면서 "부모의 혼인 여부와 관계없이 모든 아동의 권리가 존중받아야 하며 법률혼 중심의 가족법제로 아이들이 차별받지 않도록 해야 한다"고 덧붙였다.

