‘광주은행과 함께하소’ 오픈뱅킹 이벤트 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 오는 3월 28일까지 ‘광주은행과 함께하소’ 오픈뱅킹 이벤트를 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘오픈하소’와 ‘가입하소’ 이벤트 총 2종류로 진행된다. 이벤트 참여는 문자 및 휴대폰 마케팅 동의 고객에 한하며, 이벤트 요건 충족 시 자동으로 응모된다.

▲‘오픈하소’ 이벤트는 광주은행 오픈뱅킹 서비스 신규 가입 후 다른 금융기관 계좌에서 광주은행 본인 계좌로 1만 원 이상 이체한 고객을 대상으로 하며, 선착순 1만 명에게 GS25편의점 모바일상품권 2000원 권을 제공한다.

▲‘가입하소’ 이벤트는 기간 내 적금 가입 후 오픈뱅킹 자동출금서비스로 다른 금융기관에서 신규 적금계좌로 월 출금액 1만 원 이상 자동출금 신청하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 300명에게 신세계이마트상품권 1만 원 권, 50명에게 3만 원 권, 30명에게 5만 원 권을 제공한다.

이벤트 경품 지급은 ‘오픈하소’ 이벤트의 경우 매주 수요일을 기준으로 전주(월~일요일) 동안 이벤트 지급조건을 충족한 고객 중 선착순으로 지급되며, ‘가입하소’ 이벤트는 3월 31일 당첨자 추첨 후 지급할 예정이다.

조정민 광주은행 디지털사업부장은 “디지털 금융산업의 치열한 경쟁에 맞서 변화와 혁신을 과감히 실행해 나가며 새해에도 디지털역량 강화에 집중할 계획이다”며 “고객의 니즈를 반영한 광주은행만의 특화된 디지털 금융 서비스를 선보이겠다”고 말했다.

