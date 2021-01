[아시아경제 권재희 기자] 덴마크에서 남아프리카공화국발 변이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 처음으로 발견됐다.

16일(현지시간) dpa통신이 덴마크 국립혈청연구소(SSI)를 인용해 보도한 바에 따르면 이날 아랍에미리트 두바이를 다녀온 입국자 중 남아공발 코로나 변이 바이러스가 발견됐다.

덴마크는 이미 몇 주 전 영국발 변이 코로나 바이러스에 감염된 확진자를 처음 확인했으며, 이후 256명이 이에 감염됐다고 발표한 바 있다.

SSI 는 영국발 변이 바이러스에 감염된 확진자가 전체 코로나19 확진자 중 3.6%를 차지한다면서 앞으로도 계속 늘어날 것으로 전망했다.

