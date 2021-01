법무부, 교정시설 970여명 가석방… 동부구치소 9차 전수검사

[아시아경제 배경환 기자] 법무부가 14일 오전 전국 교정시설에서 형이 확정된 수형자 970여명을 가석방했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 추가 집단감염을 우려한 것으로 격리 수용을 위한 공간 확보에는 효과가 있을 것으로 보고 있다.

대상자는 기저 질환자와 고령자, 모범수형자 등이다. 무기·장기 수형자나 성폭력, 음주운전 등 사회적 물의 사범은 제외됐다. 대상자 중 확진자 16명은 최초 발병일 등을 고려해 생활치료 시설로 가거나 자택에서 자가격리를 하게 되고 비확진자들에게는 2주간 외출을 삼가도록 권고했다.

집단감염 진원지인 서울동부구치소는 수용자와 교정 공무원, 대구교도소 이감자 등 1000여명을 상대로 9차 전수검사를 진행했다. 7차 검사에서 처음으로 여성 수용자가 확진 판정을 받은 뒤 8차에서 접촉자 5명이 확진돼 여성 수용자 추가 확산 여부가 관건이다.

결과는 이르면 내일 오전 중 나온다. 법무부 관계자는 "현재 교정시설 총 확진자 1249명 중에서 직원 15명, 수용자 325명이 격리 해제됐고 동부구치소는 8차례의 전수검사 결과 확진되는 수가 점차 줄어들고 있다"며 "앞으로도 방역당국과의 긴밀한 협조를 이어가겠다"고 밝혔다.

