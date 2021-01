국시원, 상반기 의사 국시 실기시험 공고…23일부터 시행

의사 국시 실기시험, 상·하반기 2차례 진행

합격자 발표 내달 22일 예정

[아시아경제 장세희 기자]한국보건의료인국가시험원이 이번 달 치러질 의사 국가시험 실기시험 시행계획을 12일 공고했다.

국시원은 이날 누리집 공지사항을 통해 "2022년도 제86회 상반기 의사 국가시험 실기시험 시행계획을 '의료법 시행령' 제4조의 규정에 의거 다음과 같이 공고한다"면서 오는 23일부터 다음 달 18일까지를 실기시험 시행 기간으로 발표했다.

약 두 달 정도의 기간에 실기시험은 분산 시행된다. 실제 응시생들이 시험을 치르는 날은 이 기간 가운데 20일이 된다.

응시생은 기존에 직접 시험 날짜를 고를 수 있었지만 이번 시험부터는 무작위로 시험 날짜가 배정된다.

올해 의사 국시 실기시험은 상·하반기로 나눠 2차례 치러진다.

상반기 시험은 이달 7∼8일 필기시험 이후 23일부터 분산 실시되는 일정이고, 하반기 일정은 나중에 공고된다. 상반기 시험에 응시한 학생은 동일 회차 시험으로 간주하는 하반기 시험에 응시할 수 없다.

한편 시험 접수 기간은 오는 13∼14일이며, 합격자 발표 예정일은 다음 달 22일이다.

