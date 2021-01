[종합] "집에 갈 수 있을까" 서울 폭설 예보에 '퇴근길 대란' 재현 우려

서울시, 제설 비상 근무 2단계 격상

12일 오후 2시께부터 수도권 전역에 눈

[아시아경제 임주형 기자] 기상청이 서울 동남·서남권에 대설주의보를 발효하면서, 서울을 비롯한 수도권에서 이른바 '퇴근길 대란'이 벌어질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 서울시는 제설 비상 근무를 2단계로 격상한다고 밝혔다.

기상청은 12일 "서해안 지역에 남북으로 길게 발달한 눈구름대 영향으로, 서해안에서 시작해 서울과 경기 남부 등으로 눈이 내리는 지역이 점차 확대되고 있다"고 밝혔다.

기상청에 따르면 이 눈구름대는 한반도 북쪽을 지나는 기압골에 의해 형성됐으며, 시속 40㎞로 동북 동진 중이다. 이 눈구름대가 내륙에 유입되면서 이날 오후 2시께부터 눈이 내리는 지역이 수도권으로 확대되고 있는 상황이다.

특히 눈발이 가장 거세질 것으로 예상되는 시간은 직장인 퇴근 시간대와 겹치는 오후 3~6시이며, 수도권은 1~3㎝, 강원 영서에서는 1~5㎝ 가량 적설될 것으로 예상된다.

이렇다 보니 일각에서는 퇴근길 대란이 서울에서 재현되는 게 아니냐는 우려가 나오고 있다. 앞서 지난 6일에도 서울에서 오후 7시부터 9시까지 3.8㎝의 적설량이 기록되면서 교통 정체를 빚은 바 있다.

이로 인해 퇴근길 차량 수천대가 도로 한복판에 갇히는가 하면, 버스 등 대중교통 또한 수십분 연착되는 일이 벌어지기도 했다.

소셜네트워크서비스(SNS) 등에서는 일부 직장인들이 적설로 인한 퇴근길 대란을 우려하는 목소리를 냈다.

한 누리꾼은 "퇴근 시간대에 폭설이라길래 조기 퇴근하기로 했다"며 "집에 무사히 들어갈 수 있었으면 좋겠다"고 썼다. 또 다른 누리꾼은 '트위터'에 "눈이 올 줄 알았으면 차를 안 가져 오는 건데, 오늘 도로에 갇히게 생겼다"라며 불만을 토로했다.

일각에서는 "버스 운전 기사분들이 가장 고생하실 듯", "눈 치우는 공무원들이나 자영업자 분들이 걱정이다" 등 우려를 표하기도 했다.

한편 서울시는 이날 정오를 기해 1단계 비상 근무를 시작했다가, 현재 2단계로 격상한 상태다. 1단계에서는 제설 인력과 차량이 대기하고 제설제를 미리 살포하며, 2단계에서는 실제 제설작업을 시행한다.

이를 위해 시는 인력 4000명, 차량·장비 등 1000대를 투입한다.

폭설이 심해질 경우 시는 제설 비상근무를 최대 3단계까지 격상할 수 있다. 3단계에서는 추가 예비 인력 및 자입가 투입된다. 다만 시는 현재 강설 상태로 미뤄 3단계까지는 올리지 않아도 된다고 판단하고 제설 작업을 진행 중인 것으로 전해졌다.

한편 기상청에 따르면, 이날 대설주의보 발효 지역은 동남권 송파·강남·서초·강동구, 서남권 강서·관악·양천·구로·동작·영등포·금천구다. 대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측되는 지역에 내려진다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr